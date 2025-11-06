В Челябинске осенью-2025 вырос спрос на услуги красоты

Горожане стремятся улучшать себя и свою жизнь

В Челябинске в сентябре 2025 года наблюдается значительный рост спроса на разнообразные услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горожане активно используют возможности для улучшения качества жизни, включая косметические процедуры, услуги по ремонту и организационные задачи, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Услуг».

Наиболее заметный рост зафиксирован в сфере красоты: интерес к пудровому напылению бровей увеличился на 66%.

В области образования лидирует услуга по отработке вождения по маршруту «работа-дом», спрос на которую вырос на 21%. Это свидетельствует о желании местных жителей развивать навыки вождения и повышать свою мобильность.

Также наблюдается рост интереса к генеральной уборке: спрос на мытье духовых шкафов увеличился на 19%. Челябинцы активно приводят в порядок свои дома.

В УрФО также отмечается увеличение спроса на различные услуги. В частности, установка офисных программ показала рост запросов на 47%, а повышение музыкального и театрального мастерства — на 23%. Замыкает тройку генеральная уборка в магазинах и торговых центрах с увеличением интереса на 15%.