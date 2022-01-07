В Челябинске организуют бесплатные детские интерактивные представления

Перформансы и игровые программы 7 января пройдут в парке Терешковой и на площади Революции

В Челябинске сегодня, 7 января, пройдут бесплатные новогодние перформансы, представления в стиле русских народных сказок и игровые программы для детей. Их организуют в парке имени Терешковой и на сцене ледового городка на площади Революции. Об этом сообщили в городском управлении культуры.



В детском парке имени Терешковой новогодний перформанс для детей состоится в 15:30. Его организуют на площадке «Парад планет».

Интерактивная программа для детей от Снегурочки на площади Рнволюции начнется в 14:00, а в 14:30 гостей ждет представление в стиле русских народных сказок.

Вход свободный.