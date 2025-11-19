В Челябинске 19 ноября прошла ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

Работу с высокой зарплатой представили 25 предприятий региона

В Челябинске 25 крупных предприятий региона представили вакансии с зарплатой от 70 тысяч рублей и выше участникам СВО и их родным. Всего в специализированном банке — более 2 тысяч предложений по работе. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал, какую работу сегодня ищут сами бойцы.

К участникам ярмарки с приветственным словом обратилась руководитель челябинского филиала Фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

«Каждому бойцу, который возвращается домой с фронта, важно найти себя, в том числе и в профессиональной деятельности. Важно реализовать свои умения, навыки, может быть, с учетом военной профессии, прежней работы либо пройти переобучение и начать новое дело. Мы не случайно пригласили бойцов на ярмарку с их женами, мамами, чтобы те тоже могли посмотреть, какими возможностями сегодня располагает регион, кто из работодателей готов принимать на работу бойцов», — сказала она.





По словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александра Шегурова, в ярмарке приняли участие 25 предприятий региона. Они предлагают вакансии с зарплатой более 70 тысяч рублей в месяц.

«Мы понимаем, что есть бойцы, которые возвращаются с фронта с инвалидностью. И сегодня они могут восстановиться на своих прежних рабочих местах. Именно для этого между правительством Челябинской области, профсоюзами и работодателями заключено трехстороннее соглашение. В случае необходимости работодатель должен оборудовать рабочее место с учетом потребности работника. На это в рамках нацпроекта „Кадры“ предприятиям выделяются субсидии», — уточнил Александр Шегуров.





Ярмарку вакансий посетили ветераны СВО, участвующие в программе «Герои Южного Урала». Сейчас они проходят стажировку в правительстве и Заксобрании Челябинской области. Они рассказали боевым товарищам о своем пути на госслужбу и двух модулях программы.

Многие участники СВО охотно идут работать на оборонные предприятия региона, стремясь помочь боевым товарищам в тылу. Растет число бойцов, планирующих открыть свое дело.

«В хозяйстве у нас пять коров, лошади, техники немного есть. Пока считается, что у нас личное подсобное хозяйство, но в планах заниматься фермерством. Для этого сейчас прохожу обучение в „Школе фермеров“. Знаю, что в регионе есть возможность получить грантовую поддержку», — рассказывает ветеран СВО Данил Ельцов.





В планах Данила развивать в деревне Прохорово Сосновского округа еще и агротуризм. Его идеи поддерживает семья, в которой растет четверо ребятишек.

В приоритете для многих бойцов также работа в силовом блоке или на крупных промышленных предприятиях.

«Ищу подходящую для себя работу, с учетом инвалидности. У меня три ранения было на фронте, последнее не позволило продолжить службу. До подписания контракта работал на РЖД, сейчас планирую трудоустроиться на завод в Миассе», — пояснил участник СВО Павел Ерзаев.

По словам начальника отдела по подбору персонала «Южно-Уральской железной дороги» Натальи Сенечевой, на ярмарке представлены самые разные вакансии — помощника машиниста, осмотрщика, ремонтника вагонов и др.





При необходимости специалист без опыта может пройти обучение в учебном центре ЮУЖД.

«Многих ребят интересует работа на заводе. За полчаса уже обратились 5 участников спецоперации. Мы предлагаем разные вакансии — от рабочих профессий до инженеров. К рассмотрению резюме действует индивидуальный подход, поскольку важно учитывать ограничения по здоровью», — пояснила специалист по персоналу автозавода «Урал» Мария Туманцева.

На Южном Урале формат ярмарок трудоустройства для участников СВО и членов их семей стал регулярным. Более того, центры занятости организуют в регионе отраслевые ярмарки, которые пользуются популярностью у тех, кто ищет работу.