В Челябинске организовали усиленную уборку мусора после праздников

Горожане жалуются на заваленные контейнерные площадки

В Челябинске во время длинных праздничных выходных увеличилось число жалоб на невывоз ТБО с городских контейнерных площадок. Об этом в ходе аппаратного совещания во вторник, 7 ноября, сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Эту проблему держу на личном контроле, по каждому обращению точечно отрабатываем с Центром коммунального сервиса. Направляем на мусорки дополнительно грейдеры для очистки. Также работники ЖКХ перешли на усиленную работу для уборки площадок», — отметил он.

По словам замглавы города Валерия Смирнова, наиболее сложная ситуация по контейнерным площадкам складывается в Тракторозаводском и Калининском районах.

«Комиссия выезжает, мы доводим информацию до глав районов, до ЦКС, они, в свою очередь, работают с управляющими компаниями. Но часто сами жители добавляют проблем: вроде уберем, очистим, но стоит кому-нибудь выкинуть диван, как сразу туда накидывают мусор мимо контейнеров», — сообщил он.

Глава города Наталья Котова поручила усилить разъяснительную работу с гражданами.

«Своими глазами в минувшие выходные я видела, что кидают мусор куда попало. Еще не все наши граждане умеют отдыхать цивилизованно. Значит, надо продолжать объяснять, чтобы мусор на улицах не накапливался», — отметила мэр.

Автор: Ольга Бороденок