В Челябинске организовали фестиваль в честь 80‑летия со дня создания дивизии «Черных ножей»

Для гостей подготовили музей, лекторий и площадки с играми

В челябинском парке «Россия — моя история» провели первый этап фестиваля исторической реконструкции «На заставе». Выставку, лекции и интерактивные точки приурочили к юбилейным датам нескольких ключевых событий Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году отмечают 80-летие победы в Сталинградской битве, 80-летие со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса, 80-летие со дня победы в Курской битве. Неравнодушные к истории южноуральцы собрались, чтобы узнать больше о непростом для страны времени.

«История — это лучший учитель. Из истории можно извлекать уроки, понимать свое место в современности через интерес к прошедшим событиям. Такие мероприятия нужны не столько для донесения информации, сколько для того, чтобы заинтересовать, зажечь искру интереса к своему прошлому», — отметил организатор фестиваля «На заставе» Андрей Шавва.

Основной темой мероприятий стал юбилейный год дивизии «Черных ножей». История уральских танкистов красной линией проходит через все остальные заявленные темы.

Для гостей фестиваля организаторы подготовили экспозиции: точно воспроизведенные модели военной техники; инструменты и оружие, принадлежавшие солдатам; манекены в форме бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Рядом с каждым экспонатом — таблички с кратким описанием. Также все желающие могли присоединиться к организованной экскурсии.









На территории организовали несколько интерактивных точек. Гости могли пройти квест в виртуальной реальности, на конкретном примере увидеть сборку модели танка и посоревноваться в историческом аналоге игры «Мемо» с портретами советских героев. За стенкой в это время прошли лекции на тему значимых эпизодов войны.









Второй этап фестиваля пройдет 20 августа в двух километрах от поселка Пашнино 2-е в Красноармейском районе. Это будет масштабная историческая реконструкция битвы при селе Стшельце, в которой принимали участие уральские танкисты. Будет задействована военная техника: танки и самоходные орудия, броневики, артиллерия, а также пиротехнические эффекты.