В Челябинске определили три площадки для запуска фейерверков

Салюты разрешили в Чурилово, у Торгового центра и на Шершнях

Мэрия Челябинска раскрыла список адресов, где можно будет легально запускать салюты. Всего будет три площадки: в центре города, на берегу Шершней и в Чурилово.

Чтобы устроить фейерверк, челябинцам придется идти на площадь к Торговому центру, пляж «Шершневский» или площадку на перекрестке улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова.

Также в администрации города напомнили, что запускать петарды во дворах и возле окон опасно и чревато последствиями. А еще нужно соблюдать правила использования пиротехники: покупать салюты в официальных магазинах, соблюдать безопасную дистанцию и не допускать детей к фейерверкам.