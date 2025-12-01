В Челябинске определили подрядчика на ледовый городок за 30 млн

На площади Революции на 1 декабря нет никаких приготовлений к строительству

В Челябинске подвели итоги аукциона на строительство и содержание главного новогоднего ледового городка на площади Революции. Стоимость контракта составит около 30 миллионов рублей. Контракт еще не заключен, точная дата начала строительства пока неизвестна, сообщили в мэрии.

Журналист ИА «Первое областное» проверил — 1 декабря на площади Революции не ведется никаких приготовлений.





Площадь Революции в Челябинске. 1 декабря 2025 года

В прошлом году 2 декабря там уже появились первые деревянные конструкции.





Та же площадь Революции 2 декабря 2024 года

Согласно техническому заданию, все строительные работы должны быть завершены к 28 декабря 2025 года. После этого начнется этап эксплуатации и обслуживания городка, который продлится до 20 февраля 2026 года, сообщается на сайте госзакупок. Проект в этом году будет посвящен 290‑летию Челябинска.

Пока в регионе сохраняются плюсовые температуры. После наступления устойчивых морозов городок начнут строить из природного прозрачного льда, который будут заготавливать на местных водоемах. Посетители увидят более 40 объектов: ледяные скульптуры основателей города и герб Челябинска, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, миниатюры знаковых зданий — Театра оперы и балета, дворца спорта «Юность», цирка, исторического музея и других. На территории разместятся тематические лабиринты «Крепость», «Парк Гагарина» и «Подарки», шесть безопасных ледовых горок, световые инсталляции, светодиодные яблони, объемные верблюды.

Торжественное открытие запланировано на конец декабря 2025 года.