В Челябинске определили победителей регионального конкурса «Первые на селе»

Сельская молодежь получила сертификаты на реализацию своих бизнес-идей и продолжение проектов

Накануне, 21 ноября, в Челябинске в конгресс-отеле «Малахит» прошел финал регионального конкурса «Первые на селе», направленного на поддержку талантливой сельской молодежи. Победителями стали более 20 команд из разных районов региона: они получили сертификаты на дальнейшее развитие, сообщили в пресс-службе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Перед оглашением победителей участники конкурса посетили ярмарку сельского хозяйства, на которой были представлены проекты по выращиванию свеклы в поселке Чернобокий, семейное производство фруктовых и крапивных чипсов, проект по производству теплых головных уборов и многое другое.

Затем началась торжественная часть. Финалистов поприветствовала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Многие из вас станут победителями этого конкурса и получат сертификаты на пошив костюмов, приобретение инвентаря, на продолжение и реализацию своего собственного дела. И это очень важно, потому что душой России всегда было и есть село. И то, что сегодня мы его развиваем, то, что сегодня там создаются комфортные условия для жизни, образования и воспитания наших детей, — необходимо для развития в современном мире, ведь, развиваясь, можно оставаться у себя на малой родине и продолжать делать добро, продолжать развивать свое родное село»,— сказала Ирина Гехт.

Победителей определили в трех номинациях: «Спорт», «Культура» и «Предпринимательство». Победителями в категории «Спорт» стали 24 команды, в категории «Культура» — коллективы трех театров. Еще несколько команд стали победителями в категории «Предпринимательство», их бизнес-идеи проинвестируют предприниматели и наставники конкурса.

Напомним, региональный конкурс «Первые на селе» стартовал 15 мая 2023 года. По 21 ноября участники посещали различные мастер-классы, интенсив-сессии, семинары и другие полезные мероприятия.