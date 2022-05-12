В Челябинске определили площадку для строительства корпуса детской хирургии

Для возведения будущего здания выбрали участок на улице Воровского

В Челябинске отказались от идеи строительства корпуса детской хирургии на участке рядом с городским бором. Для этого сформирован земельный участок в районе улицы Воровского — на территории областной больницы. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в правительстве региона.

«Новый корпус ЧОДКБ был включен в число 40 детских больниц, которые будут построены или реконструированы благодаря нацпроекту „Здравоохранение“. Для Челябинской области в федеральном бюджете запланировано финансирование строительства хирургического корпуса на 300 коек, оснащенного современным оборудованием», — отметили в региональном правительстве.

В рамках заключенного госконтракта под строительство хирургического комплекса для детской больницы сформирован земельный участок в районе улицы Воровского на территории областной больницы.

На сегодняшний день продолжается разработка проектной документации для передачи в государственную экспертизу. Строительство здания запланировано в 2023—2024 годы.

В Челябинской областной детской клинической больнице освоили новые технологии оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которые требуют новых помещений для размещения операционных и реанимационных отделений. Поэтому в регионе было принято решение возвести новый хирургический корпус больницы.

Бригада скорой помощи сможет привезти сюда ребенка с патологией любой тяжести, и ему будет оказана квалифицированная помощь в максимальном объеме без перенаправления в другие стационары города и области.