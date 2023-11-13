В Челябинске определили опасные для передвижения по льду участки

Всего в городе 14 таких участков на трех водоемах

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила участки на трех водоемах, опасные для передвижения по льду в осенне-зимний и зимне-весенний периоды 2023—2024 годов. Всего в список вошли 14 участков. Там установят запрещающие таблички, а нарушителей будут штрафовать. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Челябинска.

Девять таких участков утвердили на реке Миасс в Калининском районе Челябинска:

рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 на ул. Университетской Набережной);

юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина» на ул. Кирова, дом № 78;

набережная напротив торгового комплекса «Набережный» на ул. Кирова, дом № 27;

в районе домов № 7в, 9а, 11, 11а на ул. Набережной;

в районе Ленинградского моста и дома № 147а на пр. Победы (съезд в сторону ул. Набережной);

в районе сквера имени Челюскинцев со стороны городской клинической больницы № 5;

в районе дома № 32 на ул. Российской;

перед пешеходным мостом на остров Заячий со стороны дома № 2а на ул. Болейко;

справа от пешеходного моста на остров Заячий в районе дома № 4 на ул. Болейко.

Два участка на озере Смолино в Ленинском районе:

Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции;

пляж «Восход» в районе домов № 88, 86 на ул. Новороссийской.

Один участок на реке Миасс в Металлургическом районе:

остановка «Набережная» по ул. Калмыкова.

Два участка в Центральном районе:

на Шершневском водохранилище в северной части пляжа «Городской» в 250 метрах до плотины;

на реке Миасс севернее бизнес-дома «Петровский» по улице Труда, 84.

На каждом из указанных участков будут размещены таблички со словами «Переход (переезд) по льду запрещен». Их игнорирование грозит штрафом в размере до двух тысяч рублей.