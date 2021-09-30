В Челябинске определили места для проведения осенних ярмарок

На выбранных площадках можно будет продавать овощи и фрукты, а зимой новогодние елки

В Челябинске утвердили места для проведения сезонных ярмарок. Перечень включает в себя 98 площадок в разных районах города. Распоряжение, в котором указан список адресов, мэрия опубликовала на своем официальном сайте.

«Утвердить перечень территорий, специально отведенных для проведения ярмарок, организаторами которых выступают администрации внутригородских районов города. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Игоря Постнова», — говорится в документе за подписью главы Челябинска Натальи Котовой.

Площадки для проведения сезонных ярмарок выбраны в каждом из районов Челябинска. В Калининском районе это 16 площадок на улицах Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Кирова, проспекте Победы. В Калининском районе выбрали 20 площадок для проведения ярмарок: это улицы Скульптора Головницкого, Чичерина, Комсомольский проспект и другие.

Больше всего площадок для торговли сезонными товарами будет в Ленинском районе Челябинска — это 23 точки по улицам Гагарина, Дзержинского, Шота Руставели, Тухачевского, Барбюса и Агалакова. Полный перечень участков под ярмарки — на сайте мэрии.

Напомним, в городе постоянно выявляют места несанкционированной торговли: пенсионеры в самых разных местах предлагают свою продукцию. Глава Челябинска Наталья Котова предложила организовать для этих целей специальные мини-рынки.



