В Челябинске определили лучшего водителя дорожной техники

Победители получили грамоты, кубки и денежные подарки

В Челябинске прошел первый конкурс среди водителей дорожной техники. Возле ледовой арены «Трактор» более 40 водителей приняли участие в конкурсе «Лучший водитель дорожной техники». Участники проходили испытания в трех категориях: «комбинированные дорожные машины», «фронтальный погрузчик» и «многофункциональный трактор». За тем, как водители справлялись с испытаниями, внимательно наблюдала наш корреспондент.

«Два месяца назад у нас возникла идея как-то разнообразить жизнь наших водителей. Для начала все отнеслись к этой идее с сомнением, но нам удалось всех убедить в том, что нужно попробовать. Уверен, что дальше мы будем соревноваться с другими компаниями», — рассказал операционный директор ООО «Строймеханизация» Андрей Фетисов.

В первом испытании перед участниками стояла непростая задача: необходимо было преодолеть маршрут с элементами параллельной парковки. Водители успешно справились с заданием, а зрители с восторгом наблюдали за аккуратным вождением дорожной техники.

«Дорожное хозяйство — это тоже искусство, которое требует навыков, мастерства и профессионализма!» — отметила исполняющая обязанности председателя комитета дорожного хозяйства города Челябинска Ирина Степанова.





В штате строительно-инвестиционного холдинга «Строймеханизация» трудятся более 500 сотрудников. Круглый год водители дорожных служб работают на дорогах и трассах Челябинска и за его пределами.

«Я работаю в организации уже больше пяти лет. Зимой мы „ходим“ по городу колонной: убираем снег, удаляем обледенения. Если где-то гололед, то посыпаем и обрабатываем пескосолью (смесь песка и технической соли). Летом мы поливаем дороги для охлаждения. Мне нравится моя работа, и я рад поучаствовать в конкурсе, ведь главное — это участие», — поделился один из участников конкурса.

За победу в конкурсе победители и призеры получили грамоты, кубки, а также денежные подарки от компании: за первое место — 15 тысяч рублей, за второе место — 10 тысяч и за третье — 5 тысяч рублей. Отметим, конкурс водителей среди дорожников проходит в Челябинске впервые.

Зрители и все присутствующие с удовольствием наблюдали за зрелищными испытаниями конкурса. Кроме того, для гостей были организованы викторина и блицопрос с подарками.

Автор: Лилия Полякова