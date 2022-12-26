В Челябинске определили график работы общественного транспорта в январские праздники

Горожане будут отдыхать до 9 января

Автобусы, трамваи и троллейбусы в Челябинске в новогодние праздники будут работать по режиму выходного дня. Об этом 26 декабря на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Составлены графики работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни, они согласованы с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Общественный транспорт будет работать по режиму выходного дня»,— сказал Андрей Ксензов.

График выходного дня означает, что общественный транспорт будет выходить на линию позже обычного времени, а интервалы в движении автобусов, троллейбусов и трамваев будут больше. Расписание можно посмотреть на сайте МУП «Служба организации движения» в разделе «Расписание общественного транспорта».

Также он уточнил, что составлены графики дежурств для всех подрядных организаций, которые осуществляют содержание дорог и города в целом. Следить за порядком в Челябинске в праздничные дни будут самые ответственные компании.