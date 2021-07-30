В Челябинске определили дома для проведения капремонта в ближайшие три года

Всего в списке оказалось 382 многоэтажки в разных районах города

В Челябинске определили 382 адреса, где в течение ближайшие трех лет проведут капитальный ремонт. Распоряжение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

«Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинска на 2022−2024 годы», — говорится в документе, который подписала глава города Наталья Котова.

Полный список адресов, где с 2022 по 2024 год проведут капитальный ремонт, можно найти на сайте мэрии.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится за счет обязательных взносов собственников квартир, формирующих фонд капитального ремонта в «общем котле» или на специальном счете.

К видам работ по капитальному ремонту относятся: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасада; установка или ремонт общедомовых узлов управления и регулирования потребления ресурсов; ремонт фундамента многоквартирного дома.

Напомним, на Южном Урале подрядчики, выполняющие работы по капремонту многоквартирных домов, обязаны страховать строительные риски. Теперь собственник будет обращаться напрямую к регоператору, извещать о том, что нанесен ущерб квартире по причине действий подрядной организации. Регоператор направит собственнику страховой полис, и он, минуя различные инстанции, будет обращаться в страховую компанию.