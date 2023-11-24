В Челябинске определили 30 лауреатов премии для инициативной молодежи «ДвигайЧе»

Наградила победителей учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер

В Челябинске подвели итоги и наградили лауреатов третьей по счету премии Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. Победителями конкурса стали 30 лауреатов, которые представили и реализовали значимый общественный проект в различных номинациях. Их приветствовала и наградила учредитель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В нынешнем году подобное мероприятие проходило уже в третий раз. Обладателями премии в 35 тысяч рублей стали 30 южноуральцев. Как объяснила учредитель фонда Ирина Текслер, цель премии — не только поощрить молодых южноуральцев за их инициативы, но и объединить активную молодежь в своеобразное общественное движение «ДвигайЧе».

«Отрадно видеть, что наше комьюнити расширяется и множится. Сегодня мы видим, как наши лауреаты, становившиеся победителями премии три года назад, становятся наставниками для новых соискателей премии. Что особенно радует, много заявок приходит не только из Челябинска, но и городов области», — подчеркнула Ирина Текслер.

Сам конкурс проходил в три этапа. В нем могла принять участие инициативная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Главное условие — реализованный проект в социальной, культурной или образовательной сфере. На первом этапе конкурсантам нужно было подать заявку и пройти онлайн-тестирование. На втором — работы участников проверили эксперты в очных ассесмент-сессиях и тренингах личностного роста, а в финале были выявлены 30 лучших авторов проектов — по 10 в каждом из направлений: социальной, образовательной и культурной инициативах.

«Наша премия находит тех, кому удалось реализовать действительно общественно важные и полезные проекты в тех сферах, которые заложены в нашем фонде. Мы стараемся поощрять такие инициативы, поддержать молодых ребят. Они могут служить примером и для других активных и целеустремленных сверстников», — добавила Ирина Текслер.

Премия для инициативной молодежи, учрежденная Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, в нынешнем году проходила в третий раз. Основной задачей премии является создание сообщества инициативных молодых ребят. Оно должно стать своеобразным золотым резервом Южного Урала. При этом фонд сопровождает таких ребят и помогает им воплощать свои инициативы на территории региона.