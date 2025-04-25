В Челябинске определены даты отключения горячей воды из‑за опрессовок

Гидравлические испытания начнутся в городе с 20 мая

Отключения горячей воды для гидравлических испытаний начнутся в Челябинске с 20 мая и пройдут традиционно в несколько этапов, сообщает компания «УСТЭК-Челябинск».

Первый этап затронет все районы города. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1138 жилых домов и 176 учреждений социальной сферы. Также «УСТЭК-Челябинск» впервые проверит на плотность и прочность муниципальные сети, принятые в эксплуатацию в ноябре прошлого года (ранее их эксплуатировало и проводило испытания МУП «ЧКТС»).

Гидравлические испытания — методика проверки тепловых сетей, входящая в список обязательных мероприятий по подготовке системы теплоснабжения к новому отопительному периоду. При выявлении слабых мест на трубопроводах специалисты проводят их ремонт, что служит увеличению надежности теплоснабжения потребителей и, как следствие, во время отопительного периода сокращается количество аварийных отключений.

Первый этап гидравлических испытаний в Челябинске продлится по 3 июня. Исключение — объекты в Металлургическом районе — там опрессовки завершатся позже, 16 июня.

График гидравлических испытаний, 1-й этап

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район