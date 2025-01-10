В Челябинске оперативно устраняют гололед и «солят» тротуары

Алексей Лошкин: «Люди и техника работают в усиленном режиме»

После прошедшего ледяного дождя в Челябинске дорожные рабочие оперативно убирают лед с тротуаров и дорог и обрабатывают дороги солью. Ночью мэр Алексей Лошкин оценил работу подрядчиков. О состоянии дорог глава города рассказал в своих соцсетях.

По словам Алексея Лошкина, службы работают в усиленном режиме, а запас противогололедных материалов позволил быстро среагировать на ледяной дождь. Мэр поручил не только максимально обработать город, но и позже смести соль, чтобы жители могли безопасно передвигаться пешком и на транспорте.

«Особое внимание нужно уделить тротуарам, остановкам общественного транспорта и проезжей части. В узких местах, где не справляется техника, вывести ручные бригады, чтобы улучшить качество уборки», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Дорожники будут работать до полного устранения последствий осадков.