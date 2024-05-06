В Челябинске опечатали популярную итальянскую пиццерию

На кухне заведения нашли множество нарушений санитарных правил

«Подди Пицца», которая кормила челябинцев в ТК «Кольцо», закрыта на 90 суток. Решение о приостановке деятельности заведения принял Советский районный суд. Причина — серьезные нарушения санитарных правил, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Ранее в пиццерии прошла проверка Роспотребнадзора, так как несколько гостей заведения заболели сальмонеллезом.

Ревизоры выявили ряд нарушений, суть которых сводится к тому, что персонал допускал соседство сырья с готовой продукцией, а также столовой и кухонной посуды, сырые яйца в заведении мыли в раковинах для посуды, а остатки пищи уносили на мойку через те же двери, через которые выносили готовые блюда.

«Также в пиццерии не созданы условия для обработки овощей, морепродуктов, мяса птицы и яйца. Использовались общие производственные столы и немаркированный инвентарь для производственного сырья и готовой продукции. Мойка разделочного инвентаря шла вместе со столовой посудой. Полуфабрикаты хранились в немаркированных тарных емкостях. Не было бактерицидного оборудования в кондитерском цехе и в месте приготовления холодных закусок. Отсутствовали документы, подтверждающее происхождение, качество и безопасность яйца, мяса птицы и морепродуктов. Не было условий для хранения санитарной одежды (только вешалка для верхней одежды). И не было дезинфицирующего средства, посуда мылась обычными моющими средствами», — рассказывают в пресс-службе.

Кроме того предприниматель не смог показать ревизорам документы, которые подтверждают ежедневный осмотр работников. У четверых сотрудников из десяти отсутствовали санитарные книжки.

Судебные приставы Советского района Челябинска ознакомили предпринимателя с процессуальными документами и опечатали пиццерию.