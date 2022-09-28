28 сентября при содействии общественников избежал призыва отец-одиночка, сообщил Первому областному информагентству глава регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.
В Челябинской области продолжает работу Центр содействия призванным по мобилизации гражданам при региональном отделении Общероссийского Народного фронта.
По словам Дениса Рыжего, повестку в рамках призыва по частичной мобилизации получил мужчина, воспитывающий двоих несовершеннолетних детей и ухаживающий за дедом — инвалидом I группы. 27 сентября отец-одиночка обратился в ОНФ за консультацией. Юристы Народного фронта проверили данные, связались с районным военкоматом. 28 сентября вопрос был решен: комиссариат отозвал повестку и признал, что мужчина не подлежит призыву.
Напомним, центры содействия призванным по частичной мобилизации гражданам с 26 сентября работают во всех региональных отделениях ОНФ. В центр отделения по Челябинской области, по данным Дениса Рыжего, на момент публикации материала обратились 145 человек. Ранее юристы центра помогли двум не подлежащим призыву гражданам: студенту-очнику и негодному к военной службе по здоровью.
В Челябинской области продолжает работу Центр содействия призванным по мобилизации гражданам при региональном отделении Общероссийского Народного фронта.
По словам Дениса Рыжего, повестку в рамках призыва по частичной мобилизации получил мужчина, воспитывающий двоих несовершеннолетних детей и ухаживающий за дедом — инвалидом I группы. 27 сентября отец-одиночка обратился в ОНФ за консультацией. Юристы Народного фронта проверили данные, связались с районным военкоматом. 28 сентября вопрос был решен: комиссариат отозвал повестку и признал, что мужчина не подлежит призыву.
Напомним, центры содействия призванным по частичной мобилизации гражданам с 26 сентября работают во всех региональных отделениях ОНФ. В центр отделения по Челябинской области, по данным Дениса Рыжего, на момент публикации материала обратились 145 человек. Ранее юристы центра помогли двум не подлежащим призыву гражданам: студенту-очнику и негодному к военной службе по здоровью.