Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области помог девочке-сироте отказаться от проблемного наследства.
Два месяца назад у девочки умерла мать, накопившая большой долг по ипотеке. Девочка решила отказаться от наследства. Но приставы и опека не выдавали ей необходимые для отказа документы.
«Наши юристы сделали запросы в банк и Управление Федеральной службы судебных приставов и получили информацию о размере задолженности умершей. Эти данные были направлены в органы опеки для принятия решения в интересах ребенка. Также заявительница предоставила туда информацию о рыночной стоимости жилого помещения», — говорят в аппарате детского омбудсмена.
Когда чиновники поняли, что ребенку выгоднее отказаться от квартиры с огромным долгом и ипотекой, девочке выдали разрешение на отказ от наследства.