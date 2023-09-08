В Челябинске омбудсмен помогла сироте отказаться от наследства с долгами

Ребенку было невыгодно взваливать на себя проблемную ипотеку

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области помог девочке-сироте отказаться от проблемного наследства.

Два месяца назад у девочки умерла мать, накопившая большой долг по ипотеке. Девочка решила отказаться от наследства. Но приставы и опека не выдавали ей необходимые для отказа документы.

«Наши юристы сделали запросы в банк и Управление Федеральной службы судебных приставов и получили информацию о размере задолженности умершей. Эти данные были направлены в органы опеки для принятия решения в интересах ребенка. Также заявительница предоставила туда информацию о рыночной стоимости жилого помещения», — говорят в аппарате детского омбудсмена.

Когда чиновники поняли, что ребенку выгоднее отказаться от квартиры с огромным долгом и ипотекой, девочке выдали разрешение на отказ от наследства.