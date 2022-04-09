В Челябинске ограничили движение по улице Валдайской из-за ремонта дороги

Дорожники временно закрыли правую полосу

Сегодня, 9 апреля, в Челябинске начали ремонт дороги по улице Валдайской от Героев Танкограда до проспекта Победы. Подрядчик уже приступил к демонтажу бортового камня, в связи с чем движение по правой полосе дороги закрыто, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Работы проводит ООО «СтройКонтинент» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчику предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, а также восстановить газон и дождеприемные люки и нанести дорожную разметку.

Завершить работы компания должна 20 августа 2022 года.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с сегодняшнего дня начался ремонт дороги по улице Разина на участке от Торговой до транспортной развязки на улице Доватора. Движение по правой полосе на время выполнения работ по демонтажу ограничили.

Ранее о текущей ситуации с дорогами в Челябинске рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.