В Челябинске ограничили движение по улице Академика Макеева из-за ремонта

Завершить работы на участке планируют к концу лета

В Челябинске начали ремонт дороги по улице Академика Макеева на участке от Университетской Набережной до 250-летия Челябинска. Подрядчики демонтируют бортовые камни, движение временно ограничено, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ подрядной организации ООО „УралДорСтрой“ предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановить газон по слою растительного грунта и дождеприемные люки, нанести дорожную разметку. Срок окончания всех работ на объекте — 20 августа 2022 года»,— уточнили в мэрии.

Движение ограничено и на улице Разина на участке от улицы Торговой до транспортной развязки на улице Доватора, там сейчас проходят работы по фрезерованию покрытия. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Завершение всех работ на этом участке запланировано на 20 августа.

Кроме того, на сегодняшний день проходит ремонт дороги по улице Валдайской от Героев Танкограда до проспекта Победы. Завершить его также планируют 20 августа.