В Челябинске ограничение движения трамваев в Ленинский район продлили до 15 декабря

Ремонт путей пока продолжается

Трамваи в Ленинский район Челябинска планируют запустить не раньше 16 декабря — ограничение продлили из-за продолжающихся работ на путях в районе парка Терешковой. Соответствующее распоряжение подписал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Согласно документу, ограничение на движение трамваев по улице Рождественского действовало до 30 ноября. Теперь его продлили до 23 часов 15 декабря. Ответственность за сроки и безопасное производство работ возложили на директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева.

Ранее сообщалось, что все работы на путях завершат к началу декабря и возобновят движение до конечной ЧТЗ и в Ленинский район. Пока же трамваи запустили только до ЧТЗ.