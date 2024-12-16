В Челябинске ограничат подачу воды в Советском районе

Ограничения будут действовать менее суток

Во вторник, 17 декабря, в Челябинске будут проводиться плановые работы на водоводе в районе дома № 100 по улице Блюхера. Из-за этого вводятся ограничения в подаче воды, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мероприятия, направленные на устранение неисправностей, начнутся в 09:00 и продлятся до полуночи», — уточняют в пресс-службе.

Под отключение попадают 109 домов на АМЗ и в поселке АМЗ. Воды не будет по следующим адресам:

— ул. Горьковская: 6, 11, 13,

— ул. Чарчана: 20, 24,

— ул. Кузнецова: 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 33,

— ул. Днепропетровская: 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20,

— ул. Ярославская: 3, 11, 14, 15, 16,

— ул. Некрасовская: 27,

— ул. Блюхера: 94, 94в, 96, 96а, 100, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69,69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89,

— ул. Рылеева: 2б, 2в,

— ул. Братская, 2а, 3а, 3б,

— ул. Центральная: 8,

— ул. Знаменская: 1б, 3, 3б, 4, 12,

— ул. Белорецкая: 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, б,

— ул. Мебельная: 75, 77, 79,80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а,

— ул. Дарвина: 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99,

— ул. Лесопарковая: 2.