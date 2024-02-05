В Челябинске с 7 по 11 февраля частично ограничат движение транспорта по проспекту Победы и улице Каслинской. Ограничения связаны со строительством первой линии «Север-Юг» метротрамвая, сообщает администрация города.
Движение ограничат от улицы Каслинской до Косаревой по крайней левой полосе вдоль трамвайных путей. Также нельзя будет проехать на участке от улицы Кожзаводская до Цинковой по крайней левой полосе в оба направления.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что до 1 июля 2024 года на участке улицы Овчинникова в Челябинске закроют сквозной проезд в связи с началом работ по возведению станции метротрама. В связи с этим общественный транспорт изменил свой маршрут.
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