В Челябинске ограничат движение транспорта из‑за концерта в парке Гагарина

Мероприятие посвящено Дню воссоединения Крыма с Россией

В Челябинске 18 марта в 13:00 в парке им. Гагарина начнется праздничный концерт «Крымская весна». В связи с этим на нескольких улицах города ограничат движение транспорта, сообщили в Госавтоинспекции.

«Будут введены ограничения движения в период с 07:00 до 15:00 по ул. Коммуны от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка, по ул. Энтузиастов от пр. Ленина до ул. Коммуны, а так же 1-й и 2-й Институтские переулки. Жителям и гостям города просьба отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинску.





Кроме того, на площади Революции вводятся временные ограничения движения в период с 16 до 22 часов на участке проспекта Ленина от улицы Цвиллинга до Красной, а также по улице Воровского – от улицы Тимирязева до проспекта Ленина. Движение городских автобусов и троллейбусов будет осуществляться в обычном режиме (кроме маршруток).

Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с важной исторической датой и пожелал всем счастья, процветания и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо нашего Отечества.