В Челябинске ограничат движение по улице Грибоедова

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

В Тракторозаводском районе Челябинска с сегодняшнего дня, 2 декабря, будет временно ограничено движение по улице Грибоедова. Об этом накануне сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В связи с проведением работ по техническому присоединению подземного газопровода по улице Грибоедова в районе дома № 49 будет прекращено движение транспорта со 2 по 4 декабря»,— рассказали в мэрии.

Работы будет проводить АО «Челябинскгоргаз». Водителей просят заранее планировать свой маршрут во избежание неприятных ситуаций.