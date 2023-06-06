В Челябинске ограничат движение по Свердловскому проспекту для ремонта теплосетей

В районе автомобильного училища заменят почти 600 метров труб

В Челябинске с 10 июня и до конца лета проезд по Свердловскому проспекту на участке между улицами Работниц и Калинина сузится до одной полосы в каждом направлении. В этом месте АО «УСТЭК-Челябинск» будет менять изношенные тепловые сети, сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе горадминистрации. Как будет организовано движение транспорта на время проведения работ, пока не сообщается.

Балансодержатель сетей планирует заменить на указанном участке 580 метров трубы диаметром 700 мм. Вместо старых труб будут уложены новые — стальные, в пенополиуретановой изоляции. Работы поделят на четыре этапа: первые три — на участке между домами № 33 и № 41 по Свердловскому проспекту, четвертый — между зданием госархива и юношеской библиотекой.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее предусмотреть изменение своего маршрута и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок», — обратились к горожанам в мэрии.

Теплоэнергетики, в свою очередь, просят автомобилистов не превышать скорость, обращать внимание на ограждения и знаки, поскольку работы будут проводиться открытым способом.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году «УСТЭК-Челябинск» заменит в Челябинске более 5 км тепломагистралей. На эти работы направят более 2 млрд рублей.