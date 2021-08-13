В Челябинске ограничат движение по плотине на Шершнях

На участке проведут геологические работы

Сегодня, 13 августа, с 10 утра и до 16 часов ограничат движение по плотине на Шершневском водохранилище. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

«ООО „АРХИЗ“ проведет геологические изыскания на гребне плотины Шершневского гидроузла. Обращаем внимание водителей, на плотине будет ограничение движение», — предупредили водителей в КДХ.

Челябинцев просят планировать автомобильный маршрут с учетом ограничений с 10:00 до 16:00.

Как ранее писал наш сайт, в челябинском аэропорту начались работы на привокзальной площади. С 12 августа здесь проведут ремонт асфальтового покрытия. Поэтому на территории аэропорта будет ограничено движение транспорта и количество работающих въездов, об этом пресс-служба воздушной гавани предупредила в аккаунте в «Инстаграме».