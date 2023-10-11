В Челябинске ограничат движение на участке Свердловского проспекта на весь день 11 октября

Рассказываем, где именно и в связи с чем вводят ограничения

Сегодня, 11 октября, в Челябинске на весь день ограничат движение транспорта на участке Свердловского проспекта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на проспекте будут менять трамвайные пути и укладывать асфальт.

«В связи с производством дорожных работ с 9 часов утра до 22:00 будет частично ограничено движение транспорта по правой стороне Свердловского проспекта от улицы Воровского до проспекта Ленина в сторону проспекта Ленина»,— уточнили в мэрии.

Эти же ограничения коснутся перекрестка улиц Воровского и Курчатова.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут во избежание неприятных ситуаций.