В Челябинске ограничат движение на автодороге «Северный Луч»

На крупной магистрали начинается ремонт моста

На автодороге «Северный Луч» в Челябинске начинается ремонт моста неподалеку от поселка Першино и Свердловского проспекта. Из-за этого с 10 часов 19 марта там вводится ограничение на проезд, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства. Полного перекрытия дороги не будет.





«По автодороге «Северный Луч» пропуск транспортных средств по направлению в поселок Першино будет осуществляться по двум полосам с частичным заужением проезжей части. При движении в сторону Свердловского проспекта объезд рабочей зоны будет осуществляться по разделительной полосе», — пояснили в комитете.





Ремонт моста будет проходить по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком является компания «КамаМост» из Перми, которая ранее делала проект реконструкции переправы. За 146,6 млн эта фирма демонтирует старые конструкции, отремонтирует опоры и пролетные строения, поменяет покрытие дороги и сделает подходы, восстановит освещение и обустроит водоотвод. Двухэтапные работы планируется завершить до 20 октября 2023 года.