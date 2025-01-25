В Челябинске ограничат движение грузовиков по путепроводу на Троицком тракте

Проезжать там смогут лишь автомобили, масса которых меньше 15 тонн

С понедельника, 27 января, в Челябинске ограничат движение грузовиков массой более 15 тонн по путепроводу в районе железнодорожной станции «7 километр» по Троицкому тракту. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Решение принято комитетом дорожного хозяйства на основании результатов проведенной диагностики сооружения»,— уточняют в мэрии.

Въезжать в город большегрузы смогут через улицу Игуменку и автодорогу 13А. Выезжать из города — по путепроводу «Челябинск-Главный» — улица Игуменка либо по улицам Дарвина и Блюхера.

Для остальных автомобилей, масса которых менее 15 тонн, ограничений нет.