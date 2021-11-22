В Челябинске ограничат автомобильное движение в Тракторозаводский район

На улице Первой Пятилетки будут менять трамвайные пути

В Челябинске запланирован ремонт трамвайных путей в Тракторозаводский район. Из-за дорожных работ до 24 декабря закроют движение трамваев и ограничат для остального транспорта по улице Первой Пятилетки от трамвайного депо до улицы Горького. Об этом на аппаратном совещании у главы города сообщил заместитель по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

На улице Первой Пятилетки заменят 1,5 км трамвайных путей. Из-за этого на участке будет перекрыто движение для трамваев и ограничено — для остального транспорта. Работы должны быть завершены до 24 декабря 2021 года.

«На ограничение движения транспорта и закрытие движение трамваев на участке, где будут проводиться работы, готовится распоряжение. Оно проходило согласование в Госавтоинспекции города, но до сих не получено. Планируем, что закрытие будет с 23—24 ноября по 24 декабря», — отчитался замглавы по дорожному хозяйству города.

Работы проведет скандально известный подрядчик «Урал-сервис-групп», компания известна срывом сроков строительства набережной возле Концертного зала им. С. С. Прокофьева и задержкой создания дорог в микрорайоне Ньютон.





За месяц подрядчику нужно демонтировать старые трамвайные пути, заменить основания из песка и щебня, установить новые деревянные шпалы, закрепить рельсы и смонтировать инженерные узлы. Кроме того, нужно уложить бетонные плиты, чтобы трамвайные пути были обособленными.

Наталья Котова отметила, что схему движения трамваев нужно тщательно проработать, так как в городе на реконструкцию закрыт Ленинградский мост и улица Первой Пятилетки является важной транспортной артерией города. Напомним, почти каждый вечер в сторону ЧТЗ наблюдается скопление машин и образуются пробки.