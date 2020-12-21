В Челябинске огласили приговор вахтеру больницы, который до смерти избил пациента

Ранее мужчина уже был судим

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор 37-летнему сотруднику больницы. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 16 ноября 2019 года вахтер Челябинской областной клинической наркологической больницы помогал санитару. Во время применения средств мягкой фиксации он несколько раз ударил пациента по туловищу. Потерпевший скончался от тупой травмы грудной клетки и живота.

«Свою причастность к совершению данного преступления осужденный отрицал, указывая, что удары наносил только в области плеч погибшего. Как следует из материалов дела, осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, также находился на лечении в данном медицинском учреждении в связи с зависимостью от наркотиков», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Виновному назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.