В Челябинске официально закрывают купальный сезон

Матросов-спасателей снимут с дежурства на этой неделе

Завершается купальный сезон на официальных пляжах, которые расположены на водоемах областного центра. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству и ЖКХ Александр Астахов. По его словам, сезон отдыха на озерах завершится на этой неделе, передает ИА «Первое областное».

«На водных объектах за прошедшую неделю происшествий не зафиксировано. На этой неделе официально закрываем купальный сезон, снимаем с дежурства матросов-спасателей. В четверг подведем итоги», — кратко заявил вице-мэр.

Последняя декада августа выдалась прохладной, но городские власти все равно сохранили дежурства матросов-спасателей на пляжах Челябинска до 31 августа. Нынешним летом эти места отдыха посетили более 150 тысяч человек. Безопасное купание и отдых обеспечивались на 15 официальных пляжах.