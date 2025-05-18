В Челябинске официально открыли мотосезон

В столице Южного Урала прошел фестиваль «Танкоград»

В субботу, 17 мая, в Челябинске прошел ежегодный мотофестиваль «Танкоград», открывающий мотосезон. На площадке у автоцентра на улице Молодогвардейцев собралось больше сотни байкеров самых разных возрастов, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Ценителям мототранспорта было на что посмотреть — на фестивале представили чопперы, кроссовые и гоночные мотоциклы, скутеры, мопеды, трициклы»,— рассказали в ведомстве.

В этом году фестиваль приурочили к 80-летию Великой Победы. Для участников мотошоу и гостей мероприятия организовали полевую кухню. Также байкеры могли принять участие в розыгрышах. Развлекали участников фестиваля танцевальные и музыкальные коллективы.