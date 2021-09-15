В Челябинске очередь к психиатрам сократилась в семь раз

В областной психоневрологической больнице № 1 внедряют полезные технологии

Поликлиника психоневрологической больницы на АМЗ продолжает бороться с очередями. Упорядочить поток пациентов помог «Росатом». Эксперты госкорпорации предложили больнице эффективные технологии, которые позволяют сберечь время и нервы.

«Наша больница стала участником проекта „Эффективный регион“ от корпорации „Росатом“. Нововведения помогли нам сделать психиатрическую помощь более доступной и сократить время ожидания в очередях», — пояснил главный врач Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолий Косов.

Прежде всего в клинике разделили потоки посетителей. Пациенты с диагнозом приходят к доктору в корпус взрослого диспансера. А здоровые люди, которым нужно получить справку, перенаправляются в соседнее здание. При входе в медгородок установлены четкие указатели.





В регистратуре теперь работает дополнительный администратор: он объясняет, кому и куда записываться на прием. Также медикам выделяют машину для осмотра больных на дому, и врачи довольно быстро возвращаются на рабочее место.

В холле взрослого диспансера установили инфомат, раздающий талоны. Теперь талончик можно взять, минуя регистратуру. А отслеживать электронную очередь — по электронным табло.

«Больной ты или здоровый, ожидание приема у доктора может испортить впечатление о больнице. Сейчас потоки разведены. И хотя напряженные моменты еще присутствуют, мы значительно сократили время ожидания. Если раньше челябинцы проводили в очереди по 3,5 часа, то сейчас около получаса», — говорит заведующая диспансером для взрослых Татьяна Ильина.

Также медики замечают, что записаться на прием в их больницу довольно просто на сайте talon.zdrav74.ru.

«Каждый день мы выкладываем по 30 талонов, но разбирают лишь половину. Многие по старинке идут рано утром в регистратуру. Иногда под окнами клиники столпотворение. Наша комиссия принимает по 170—180 человек в день, но возможности медиков не беспредельны. Поэтому я прошу горожан брать талоны заранее», — обращается к землякам Анатолий Косов.

Помимо этого, Косов просит работодателей не отправлять горожан на психиатрическое освидетельствование в один день, а делить подчиненных на группы. Тогда в больнице не будет диких очередей.