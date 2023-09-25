В Челябинске объявили неделю бесплатной вакцинации от бешенства

С начала года в регионе отметили 21 случай заболевания

С 25 сентября по 1 октября челябинцы могут бесплатно поставить своим домашним питомцам прививку от бешенства. Специальную акцию объявила городская ветстанция в преддверии всемирного дня борьбы со смертельно опасной инфекцией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба южноуральского Россельхознадзора.

Прививки будут ставить в участковой ветеринарной лечебнице по адресу ул. Университетская Набережная, д. 52, с 8:30 до 20:00. Запись — на сайте vetlechebnica74.ru.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с начала 2023 года в Челябинской области от бешенства погибло 21 животное, причем десять из них были домашними. В областном центре от заражения вирусом погибли три питомца.

Бешенство — смертельная (в том числе для человека) инфекция, лечения от которой не существует. Единственный способ защиты заключается в вакцинации домашних животных.