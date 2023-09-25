В Челябинске объявили конкурс претендентов на должность главного архитектора

Павел Крутолапов ушел с поста после почти трех с половиной лет работы

Мэрия Челябинска объявила конкурс на замещение должности главного архитектора города. В течение месяца от желающих будут принимать заявки, имя нового главарха станет известно 21 ноября. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе администрации Челябинска.

Стать главным архитектором Челябинска может гражданин России, имеющий высшее образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет. Вместе с заявлением кандидаты должны предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Принимают документы с сегодняшнего дня, 25 сентября, по 25 октября включительно. Специально созданная конкурсная комиссия, состоящая не менее чем из шести человек, просмотрит заявки и 30 октября проведет первое заседание, на котором озвучит имена тех, кто соответствует требованиям конкурса. 13 ноября с ними проведут индивидуальные собеседования, и 21 ноября после подведения итогов станет известно имя нового главного архитектора Челябинска.

Напомним, с февраля 2020 года по июль 2023 года должность главарха занимал Павел Крутолапов. Минувшим летом он уволился по собственному желанию. Его обязанности исполняет Ольга Никитина, которая ранее руководила отделом перспективного развития управления по архитектурно-градостроительному проектированию города.