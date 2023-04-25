В Челябинске объявили конкурс на лучший защитный бункер

Мэрия хочет оценить состояние убежищ на случай ЧС

В Челябинске стартовал конкурс на лучшее укрытие от природных и техногенных ЧС, а также на случай войны. Соответствующее распоряжение главы города Натальи Котовой опубликовано на официальном сайте мэрии. Среди целей смотра власти называют сохранение городского фонда защитных сооружений и поддержание их в постоянной готовности к использованию по назначению.

К участию пригласили любые организации, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны. Победителей определят в трех номинациях: среди убежищ вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и свыше 600 человек. В каждой группе будет по три призовых места.

Проводя конкурс, мэрия хочет, в частности, оценить содержание убежищ их собственниками, определить наиболее эффективные формы использования укрытий в мирное время, а также распространить передовой опыт по содержанию и использованию защитных сооружений системы гражданской обороны.

При оценке объектов комиссия будет учитывать герметичность помещений, состояние воздуховодов и фильтрующего оборудования, а также систем жизнеобеспечения, сантехники и противопожарных средств. Кроме того, жюри проверит, сухо ли в убежищах, есть ли там связь с пунктом управления, все ли предусмотренное проектом оборудование находится в наличии, свободны ли проходы и так далее.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе собственники защитных сооружений должны будут сами оценить состояние своих объектов и направить протоколы проверок в городскую комиссию. Там, в свою очередь, выберут по пять лучших укрытий в каждой группе — они и перейдут на следующий этап. В финале жюри осмотрит каждое укрытие и назовет победителей до 1 июня 2023 года.