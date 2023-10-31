В Челябинске объяснили причину нарушения графика вывоза твердых отходов

Сотрудникам коммунальных служб мешают это делать припаркованные автомобили, а также непогода

«Вывоз ТКО с контейнерных площадок Челябинска осуществляется в штатном режиме. Нарушение графика в отдельных случаях связано с затруднением проезда мусоровозов к контейнерным площадкам из-за ремонтных работ на некоторых дорогах, легкового автотранспорта, блокирующего подъезд к площадкам, а также захламления самих площадок. Все случаи, при которых обслуживание площадок становится невозможным, фиксируются с уточнением всех обстоятельств, далее информация передается в ответственные инстанции для принятия оперативных мер»,

— отметили в Министерстве экологии Челябинской области.