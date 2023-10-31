В Челябинской области из-за плохой погоды у мусоровозов возникли проблемы к проезду к контейнерным площадкам. Им также мешают неправильно припаркованные автомобили. За несколько дней в регионе произошло несколько аварийных ситуациях на заснеженных дорогах, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса.
В общей сложности с 28 по 30 октября в Челябинской области насчитали более 600 контейнерных площадок, к которым перевозчики не смогли проехать из-за непогоды. Водителям грузовых машин сложно маневрировать в период непогоды.
«Вывоз ТКО с контейнерных площадок Челябинска осуществляется в штатном режиме. Нарушение графика в отдельных случаях связано с затруднением проезда мусоровозов к контейнерным площадкам из-за ремонтных работ на некоторых дорогах, легкового автотранспорта, блокирующего подъезд к площадкам, а также захламления самих площадок. Все случаи, при которых обслуживание площадок становится невозможным, фиксируются с уточнением всех обстоятельств, далее информация передается в ответственные инстанции для принятия оперативных мер», — отметили в Министерстве экологии Челябинской области.
Центр коммунального сервиса призывает автовладельцев внимательно относиться к выбору места для парковки. Оставленный в узком проезде или возле контейнерной площадки автомобиль в снежный период становится источником повышенной опасности.
Добавим, что ранее в Челябинске появились свалки из старых шин после перехода водителей на зимнюю резину. Автопокрышки относятся к опасным отходам — на полигонах их не принимают. Центр коммунального сервиса, который занимается вывозом мусора в областном центре, предупредил, что не будет вывозить такие отходы, поскольку они не являются бытовыми.
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