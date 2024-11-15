В Челябинске объяснили, почему проблемы с транспортом обострились в этом году

На вопрос ответил замминистра транспорта Александр Егоров

Именно этой осенью транспортный вопрос остро чувствуется в Челябинске. Обновляется техника, разрабатываются новые маршруты, а жалоб меньше не становится. Почему так происходит? Об этом замминистра транспорта Александра Егорова спросила ведущая прямого эфира ЦУР.

«Мы прошли середину транспортной реформы, когда много автобусов, трамваев и троллейбусов действительно было закуплено. Но не все маршруты еще поехали», — ответил Александр Егоров.

Завершается строительство и реконструкция депо № 2 на Свердловском тракте. Это позволит запустить еще семь троллейбусных маршрутов к четырем существующим, отметил замминистра транспорта.

В этот сезон прошло очень много ремонтов на трамвайных путях. Они были необходимы в связи с массовыми сходами трамваев с рельсов. Из-за ремонтов происходили многочисленные перекрытия дорожного движения.

«Я хотел бы всех порадовать — в следующем году уже таких масштабных ремонтов не будет», — прокомментировал Александр Егоров.

На ремонты наложилась общероссийская проблема дефицита кадров, водителей, подчеркнул замминистра транспорта. С 1 ноября благодаря повышению стоимости проезда удалось проиндексировать зарплату водителей: на 10% по электротранспорту и на 20% по автобусному предприятию. Пока ситуация с дефицитом кадров сохраняется.