В Челябинске обустроят светофор от Сада камней к новой набережной за «Мегаполисом»

Такое поручение комитету дорожного хозяйства дала глава города Наталья Котова

В Челябинске на улице Красной обустроят светофор от Сада камней к новой набережной за развлекательным комплексом «Мегаполис». Такое поручение глава города Наталья Котова дала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту на аппаратном совещании 23 августа.

«По светофору от Сада камней до набережной за „Мегаполисом“ проработайте вопрос. Количество жителей, которые гуляют по набережной, увеличилось. Нужно сделать так, чтобы люди не ждали, когда они смогут перейти по пешеходному переходу, чтобы был светофор», — дала поручение своему заместителю Максиму Куляшову глава Челябинска.

Ранее активисты отделения Горпроектов в Челябинске объявили для горожан сбор подписей за безопасный переход к набережной.

«Набережная — одно из хороших мест в городе, но она сейчас плохо связана. Ровно в месте соединения двух прогулочных зон четырехполосную улицу Красная расширили до шести полос, увеличив почти вдвое. Значение перехода для горожан выросло: новое общественное пространство требует удобного и безопасного подхода к нему. Необходимо принять меры к успокоению трафика, снижению риска наезда на пешеходов и повышению привлекательности места для горожан», — сообщили общественники.

Напомним, в Челябинске 17 августа состоялось официальное открытие набережной за КРК «Мегаполис». Прогулочное пространство за КРК «Мегаполис» строили с апреля 2021 года. Реконструкцию планировали завершить к 1 августа, но из-за несоответствий в проекте открытие перенесли на две недели. Несмотря на это, многие горожане успели изучить новое пространство и активно обсуждают его в Сети.