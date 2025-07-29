В Челябинске обустраивают дополнительные отводы воды

На трех проблемных участках города прокладывают ливневые сети и устанавливают новые дождеприемники

В Челябинске ведутся работы по устранению подтоплений на трех улицах города. По поручению главы города Алексея Лошкина специалисты МКУ «ЭВИС» принимают меры по улучшению ситуации, сообщает пресс-служба администрации города.

На улице Молодогвардейцев (район дома № 17) прокладывают новые ливневые сети и устанавливают дополнительные решетки для приема воды.

На улице Первой Пятилетки проводят промывку и прочистку существующих ливневых сетей в районе трамвайного депо № 1, после чего будут установлены новые дождеприемные решетки.

На улице Валдайской обустраивают дополнительный трубопровод для аварийного сброса воды.

Все работы должны быть завершены в ближайшие дни.