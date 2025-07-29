В Челябинске ведутся работы по устранению подтоплений на трех улицах города. По поручению главы города Алексея Лошкина специалисты МКУ «ЭВИС» принимают меры по улучшению ситуации, сообщает пресс-служба администрации города.
На улице Молодогвардейцев (район дома № 17) прокладывают новые ливневые сети и устанавливают дополнительные решетки для приема воды.
На улице Первой Пятилетки проводят промывку и прочистку существующих ливневых сетей в районе трамвайного депо № 1, после чего будут установлены новые дождеприемные решетки.
На улице Валдайской обустраивают дополнительный трубопровод для аварийного сброса воды.
Все работы должны быть завершены в ближайшие дни.