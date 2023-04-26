В Челябинске обсуждают перспективы развития атомных производств и закрытых городов

Алексей Текслер рассказал о совместной работе региона и госкорпорации «Росатом»

В областном центре начал работу форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность», который проходит с 26 по 28 апреля. Мероприятие проводится Общественным советом госкорпорации «Росатом» в регионах атомного энергопромышленного комплекса страны, передает корреспондент ИА «Первое областное». В работе первого дня форума принял участие губернатор Алексей Текслер. Уже дважды это мероприятие проходило в Челябинской области — в 2010 и в 2015 годах.

В течение 15 лет этот формат заслужил статус основной площадки для дискуссий и обмена опытом в сфере безопасных ядерных технологий, перспектив и программ развития атомных производств, обеспечения ядерной и радиационной безопасности между специалистами отрасли, властью, экологами, экспертами и общественностью. Форум приурочен к 120-летию со дня рождения выдающегося ученого, создателя ядерного щита нашей страны — академика Игоря Курчатова.

«После войны он приехал с группой ученых и рабочих. Здесь создавался ядерный щит страны, благодаря Курчатову в конце 1940-х годов было создано ядерное оружие, которое позволило сохранить мир и безопасность. Благодаря тем решениям в нашем регионе было создано три атомграда: Трехгорный, Озерск и Снежинск. В 2019 году мы заключили с „Росатомом“ соглашение о сотрудничестве, где прописали взаимные обязательства сторон», — отметил глава региона.





В соглашении обозначен обширный круг вопросов, и сейчас в закрытых городах ведется активное дорожное строительство и благоустройство, приходят инвестиции в социальную сферу. С госкорпорацией обсуждается проект «Новый Снежинск»: в центре города намерены сформировать образовательное пространство, куда для учебы и дальнейшей работы будут приглашать магистрантов со всей страны. Регион и «Росатом» будут совместно создавать инфраструктуру для местного кампуса.

«Это все примеры развития, нашего активного плотного взаимодействия, которое позволяет развивать наши предприятия. Большое количество проектов планируют реализовать и в Озерске. Кроме оборонной тематики предприятия „Росатома“ на территории Челябинской области активно вовлечены и в новые проекты в части мирного атома. Мы тоже этим гордимся, ведь это будущее российской энергетики. Здесь нет мелочей: кадры, социальная инфраструктура, образовательная среда, мотивированные сотрудники, которые работают на лучших предприятиях отрасли», — подчеркнул Алексей Текслер.

Вместе с «Росатомом» в Озерске и Снежинске были организованы территории опережающего социально-экономического развития, где запущены машиностроительные проекты. Потенциал ТОСЭР в этих городах до конца не раскрыт, поэтому власти, по словам губернатора, работают над привлечением новых резидентов. Отдельно глава региона выделил сотрудничество с «Росатомом» в экологической сфере. В 2021 году была рекультивирована челябинская свалка, которая находилась практически в центре города и «производила» по 60 тысяч тонн выбросов в год.

«Такой объект был рекультивирован в нашей стране впервые. Сегодня это зеленый холм, ноль выбросов. Проект отлично проявил себя. Сейчас мы приступили к проекту рекультивации свалки в Магнитогорске, у нее объем выбросов составляет порядка 20 тысяч тонн в год, что тоже немало. Уверен, что результат будет отличный, а жители в ближайшее время почувствуют положительные изменения», — сказал глава региона.

Кроме того, в рамках проекта «Эффективный регион» внедряются принципы и технологии «бережливого производства», основоположником которых стал «Росатом». При этом такие технологии используются не только в промышленности, но и в государственном секторе, сфере оказания услуг населению. Именно в «бережливом производстве» скрыт эффект решения ряда застарелых проблем: из 264 проектов успешно реализованы уже 186.





«Это позволило быстрее оформлять документы, получать государственные и муниципальные услуги, меньше времени тратить на дорогу и в очередях, да и сами сотрудники выполняют свою работу более качественно с меньшими трудозатратами», — сказал Алексей Текслер.

Отдельно губернатор отметил совместную работу госкорпорации и региона по программе «Профессионалитет». Челябинская область сегодня является лидером в стране по созданию восьми обучающих центров, современных профтехучилищ. Там ребята не просто получают знания, а на уникальных учебно-производственных площадках на практике получают навыки, позволяющие стать уже готовыми специалистами для предприятий.





«Челябинская область — очень важный регион для нашей страны. Кадровая политика — одно из главных направлений. Молодые специалисты требуют современных условий труда. Наша задача — дать возможность талантливым ребятам здесь развиваться и совершенствоваться. Мирный атом сегодня — это не только безотходное производство, но и безопасность», — подвел итог в приветственном слове зампредседателя Общественного совета «Росатома» Вячеслав Фетисов.