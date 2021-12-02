В Челябинске обсуждают безопасность вузов и школ

Педагоги, ученые и политики ищут новые способы профилактики деструктивного поведения

В Челябинске педагоги, ученые и политики обсуждают деструктивное поведение школьников и студентов. В четверг, 2 декабря, в областном центре проходит научно-практический семинар, на который собрались около тысячи человек. С места событий передает корреспондент ИА «Первое областное».

Участники семинара встревожены тем, что деструктивных проявлений становится больше. Однако взрослые не всегда понимают, как их заметить и как с ними бороться. Чтобы помочь педагогам, необходимо разработать единую региональную систему профилактики для всех уровней образования, а для этого нужно объединить экспертов из разных ведомств и подключить к их работе ученых.

«Челябинская область имеет серьезный потенциал для того, чтобы стать всероссийским инновационным центром в области развития инструментов и механизмов профилактической работы. Перед нами стоят масштабные вызовы и трудные задачи. Уверена, что при вашей активной поддержке мы сможем добиться значительных результатов, а Челябинская область станет образцом эффективной работы для всей страны», — обратилась к участникам конференции депутат Государственной думы Яна Лантратова, она также принимает участие в обсуждении острой проблемы.

Наработки челябинцев по профилактике деструктивного поведения школьников и студентов предложили озвучивать ежегодно на конференции всероссийского уровня, которую при поддержке Госдумы и антитеррористической комиссии Челябинской области будет проводить Челябинский институт развития профессионального образования.

Ранее ученые из Челябинска назвали главное условие безопасности детей в школах, и оно не связано с охраной зданий.

