В Челябинске обсудят запуск проекта «Активное соседство»

Он направлен на вовлечение граждан в решение проблем своих микрорайонов и дворов

В Челябинске обсудят запуск проекта «Активное соседство», направленного на вовлечение граждан в решение проблем своих микрорайонов и дворов. О проекте на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с федеральными экспертами в сфере НКО в рамках VII Южно-Уральского гражданского форума рассказала директор пермского центра «Грани» Светлана Маковецкая.

«Идея активного соседства состоит в том, что в шаговой доступности у семьи, у человека, у одинокого старика или у олимпиадного ребенка, который живет в очень бедной семье, — в шаговой доступности должен быть кто-то, кто может привлечь внимание к этому случаю и при этом работать не только некоммерческими организациями — там еще нужны специалисты: местный участковый педиатр, социальный психолог, социальный педагог и так далее, назовите это социальным координатором», — рассказала Светлана Маковецкая.

По ее мнению, такое неравнодушие граждан друг к другу позволило бы предотвращать в том числе социальные болезни.

«Мне кажется, это очень важный аспект, и прямо нужно, я думаю, обсудить это с муниципалитетами, советами муниципальных образований, некоммерческими организациями. Плюс, возможно, Общественная палата сделает это своим интересом», — добавила она.

Алексей Текслер отметил, что идея его заинтересовала.