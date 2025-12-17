В Челябинске обсудили трудоустройство ветеранов СВО

Региональные предприятия выделили для этого более 2900 рабочих мест

В Челябинске состоялась встреча начальника отдела по социальной и культурной адаптации иностранных граждан управления общественных связей правительства Челябинской области Сергея Сапина и ГУ по труду и занятости региона. Как участник программы «Герои Южного Урала», Сергей Сапин заинтересован в том, как в области помогают ветеранам с трудоустройством.

На Южном Урале 86 предприятий выделили более 2900 рабочих мест для бойцов, вернувшихся в мирную жизнь. Также есть целый банк вакансий в силовых структурах области. Работодатели, трудоустраивающие участников СВО, могут получить субсидии из федерального или регионального бюджета.

«Специалисты центров занятости предлагают участникам специальной военной операции варианты трудоустройства, исходя из их жизненной ситуации, подробно рассказывают о государственных мерах поддержки. Желающих получить новую профессию или повысить квалификацию направляют на бесплатное профобучение. Стараемся делать всё, чтобы вернувшиеся из зоны СВО бойцы как можно быстрее адаптировались к мирной жизни, были востребованы на рынке труда, знали и пользовались всеми возможностями, которые созданы для них в регионе», — подчеркнул начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Александр Шегуров.

Узнать больше о деятельности службы занятости или записаться на прием участники СВО и члены их семей могут по телефону горячей линии: 88004448088.

Бойцы также проходят обучение в рамках программы «Герои Южного Урала». Проект создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. После его завершения кадровый резерв региона пополнится квалифицированными управленцами.