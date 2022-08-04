В Челябинске обсудили стратегии поддержки молодежных межнациональных проектов

Укреплять дружбу народов предложили через творчество и еду

Молодежная Ассамблея народов Южного Урала провела мозговой штурм в рамках проходящего в Челябинске окружного форума «Многонациональная Россия — 2022», передает корреспондент «Первого областного». За круглым столом обсудили трудности реализация молодежных межнациональных проектов и пути их преодоления.

Открыла встречу председатель Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала Екатерина Тельцова. Она напомнила, что в Челябинской области проживает полторы сотни национальностей. И важно беречь культуру и традиции каждой из них.

На встрече, в частности, обсуждалось проведение международной выставки художников, которая будет проходить в Челябинске с 15 сентября по 1 октября.

«Мы уже пять лет проводим такие выставки. В этом году мы рисовали нашу молодежь в национальных костюмах. Получилось более 50 работ. Более того, художники тоже предложили моделям нарисовать свои картины. Мы их также покажем», — рассказала Екатерина Тельцова.

Кроме того, участники круглого стола обсудили национальные кухни проживающих на Южном Урале народов. В частности, была представлена турецкая кухня, популяризацией которой занимается проживающая в Челябинске интернациональная русско-турецкая семья.

Напомним, форум-семинар «Межнациональная Россия — 2022» начал свою работу 3 августа в стенах Челябинского государственного университета. Он собрал экспертов по межэтническим и межконфессиональным отношениям со всего Уральского федерального округа и из Москвы.