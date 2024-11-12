В Челябинске обсудили социальную ответственность бизнеса

О своем опыте развития территорий рассказали представители крупных бизнес-компаний

Должен ли бизнес вкладываться в развитие территорий, на которых работает? Этот отчасти провокационный вопрос сегодня задали представителям крупных благотворительных организаций. Социальная ответственность бизнеса стала темой отдельной дискуссии в рамках Южно-Уральского гражданского форума.

Модератором встречи выступила общественный деятель учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Ведущая заметила, что в России бизнес долгие годы воспринимал благие дела как бесплатный пиар, а сейчас это признак успешной компании.

«В России даже разработан стандарт общественного капитала бизнеса. По поручению президента, АНО „Общественный капитал“ будет учитывать вклад компаний в социальные программы, в заботу о сотрудниках, а также в охрану окружающей среды. Бизнес, чья деятельность соответствует стандарту, получит дополнительную поддержку», — напомнила Ирина Текслер.





О своем опыте помощи землякам рассказали представители местного бизнеса.

Так, президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев заявил, что все социальные проекты компании преследует цель развития Сатки.

«Большие города высасывают лучших людей, как пылесос. А Сатка является небольшим моногородом, который зависит от „Магнезита“. Поэтому наша философия проста: мы стараемся развивать пространство, чтобы люди из Сатки не уезжали», — пояснил Коростелев.





«Магнезит» реализует много разных проектов одновременно: содержит питомник для бездомные животных, обучает школьников и детсадовцев игре в шахматы, проводит озеленение города и даже собирается открыть в Сатке филиал Русского музея, где будут выставлять картины из Питера и проводить просветительские программы. В благотворительные программы «Магнезита» вовлечены тысячи человек. Результат радует: численность горожан за последние десять лет почти не сократилась. «Магнезит» видит в этом и свою заслугу.

По тому же пути идет РМК. Русская медная компания помогает и своим работникам, и всем жителям территории своего присутствия. Благотворительные проекты самые разные: от строительства огромной РМК-арены в Челябинске до локальных ремонтов в детских садах и школах. Кстати, ранее мы рассказывали о том, как РМК подарила профессиональную балалайку талантливому начинающему музыканту.

«Решение о помощи мы принимаем от боли или того задора и драйва, которые нам принес человек. Если человек пропустил идею через себя, если мы видим, что идея заработает под этого человека, что она улучшит жизнь территории и жизнь людей, то ресурс найдется», — говорит вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.





Директор благотворительного фонда «Металлург» из Магнитогорска Виталий Галкин поднял проблему личной социальной ответственности руководиеля бизнеса. Не секрет, что масштабный парк «Притяжение» в Магнитогорске строится по инициативе и на личные деньги председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

Также по инициативе ММК в городе создан Клуб благотворителей, в который входят уже 90 компаний. Совместными усилиями они оборудовали детский центр «Мозаика» для помощи детям с аутизмом. Половину расходов оплатил комбинат, оставшееся — члены клуба. Ирина Текслер заметила, что такой опыт совместной работы следует тиражировать.

Кстати, один из проектов фонда — программа помощи участникам СВО и их семьям «Ждем домой» — вышла в финал международной премии «Мы вместе». Итоги конкурса назовут в декабре, а пока южноуральцы могут отдать свой голос за «Металлург» на странице конкурса «Вконтакте».





Во время дискуссии Виталий Галкин призвал бизнесменов помогать развитию НКО в регионе, ведь именно некоммерческие организации показывают бизнесу, куда можно вложить благотворительные рубли целенаправленно и безопасно.

Директор Челябинского благотворительного фонда «Банк еды» «Русь» Алексей Косарев рассказал о том, что у бизнеса есть запрос на добрые дела, при этом не все знают, как это сделать. Фонд «Банк еды «Русь» помогает реализовать это желание: люди и производители пополняют банк еды продуктами и товарами для бесплатной раздачи тем, кто в них нуждается.

Свою работу в Челябинске банк начинал с помощи одиноким пенсионерам на изоляции в пандемию. Сегодня банк еды помогает продуктами всем, кто нуждается. Например, этим летом кормил жителей затопленных территорий Оренбуржья, а позже — и Челябинской области. С банком сотрудничают крупные компании и ретейлеры, а банки еды в других регионах строятся по образцу организации из Челябинска.

«Сейчас Челябинская область является флагманов в развитии НКО. Надеюсь, в будущем мы сможем стать флагманом в деле развития социально ответственного бизнеса», — заметила, завершая дискуссию, Ирина Текслер.

Она напомнила, что для этого в регионе уже созданы определенные условия. Например, компания может вернуть 50% налога на имущество с пожертвований на проекты некоммерческих организаций.